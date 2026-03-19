Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, hat sich am Mittwoch geweigert, trotz strafrechtlicher Ermittlungen gegen ihn zurückzutreten. ‌Er werde nicht ⁠von seinem Posten im Fed-Verwaltungsrat weichen, bis die Untersuchung transparent und ⁠endgültig abgeschlossen sei, sagte Powell nach der jüngsten Zinssitzung, bei der die Fed die ‌Zinsen in der Spanne von 3,50 bis 3,75 ‌Prozent stabil hielt.