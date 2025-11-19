Derzeit stehe die Sanierung der kürzlich zugekauften Marke Versace im Vordergrund, fügte Bertelli hinzu. «Es wird Zeit brauchen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir Versace wieder zum Erfolg führen können.» Der aktuelle Prada-Marketingchef ist der Sohn der Designerin Miuccia Prada und deren Ehemann Patrizio Bertelli. Letzterer ist der Verwaltungsratschef des Modekonzerns. Lorenzo Bertelli soll nach dem offiziellen Abschluss der 1,4 Milliarden Dollar schweren Versace-Übernahme den aktuellen Prada-Chef Andrea Guerra ablösen.