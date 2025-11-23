Jahresprämie auf einen Schlag zahlen

Versicherte erhalten bei vielen Kassen einen Rabatt, Skonto genannt, wenn sie ihre Prämie für ein halbes Jahr oder ein Jahr im Voraus bezahlen. Da das Sparkonto bei den meisten Banken inzwischen wieder praktisch keinen Zins mehr abwirft, lohnt sich eine Vorauszahlung nun fast in jedem Fall. Einige Kassen bieten einen Rabatt von 2 Prozent: Ein Vorauszahler spart auf eine mittlere Prämie folglich gut 100 Franken. Bei vielen Kassen ist der Rabatt halb so hoch, was im Beispiel eine Ersparnis von rund 50 Franken bringt.