Al Khudairy hatte in einem Interview mit Bloomberg TV vor knapp zwei Wochen auf die Frage, ob die Saudi National Bank weiteres Kapital in die Credit Suisse stecken würde, geantwortet: “Absolut nicht”. Die Schweizer Bank stürzte daraufhin in beispiellosem Tempo ab, Versuche des Saudis, die Kommentare zu relativieren, liefen ins Leere. Am Ende derselben Woche stand die Notübernahme durch die UBS.