Der neue Präsident Finnlands wird in einer Stichwahl ermittelt. In der ersten Runde der Abstimmung am Sonntag gab es keinen klaren Sieger. Nach Auszählung aller Stimmen führte der Chef der konservativen Sammlungspartei, Alexander Stubb, mit 27,2 Prozent. Der Grüne Pekka Haavisto lag mit 25,8 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Jussi Halla-aho von der nationalistischen Finnischen Partei mit 19,0 Prozent. Die Stichwahl zwischen dem ehemaligen Ministerpräsidenten Stubb und Haavisto soll am 11. Februar stattfinden. «Wisst Ihr was, wir haben es ins Finale geschafft, aber der Wettbewerb beginnt erst jetzt», sagte der 55-jährige Stubb zu seinen Anhängern.