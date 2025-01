In Belarus bleibt der autoritär regierende Amtsinhaber Alexander Lukaschenko an der Macht. Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag kam Lukaschenko Nachwahlbefragungen von Staatsmedien zufolge auf 87,6 Prozent der Stimmen. Der 70-Jährige kann damit seine siebte fünfjährige Amtszeit antreten. Angesichts der Unterdrückung jeglicher Opposition galt eine Wiederwahl Lukaschenkos Experten zufolge als sicher, aussichtsreiche Gegenkandidaten gab es keine. Lukaschenko ist seit mehr als 30 Jahren im Amt. Die Wahlbeteiligung lag offiziellen Angaben zufolge bei 81,5 Prozent. Die ins Exil geflohene Opposition bezeichnete die Wahl als Farce und rief die Menschen in Belarus dazu auf, beim Urnengang alle Kandidaten abzulehnen. Westlichen Beobachtern zufolge sind Wahlen in der früheren Sowjetrepublik weder frei noch fair.