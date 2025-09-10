Lecornu und Macron werden sich auch einer neu formierten Bürgerbewegung stellen müssen, die unter der Parole «Bloquons tout» (Lasst uns alles blockieren) für Mittwoch landesweite Proteste plant. Sie hat ihre Wurzeln in den sozialen Medien und weckt Erinnerungen an die Gelbwestenbewegung, die Ende 2018 und Anfang 2019 gegen Macrons Politik mobil machte. Auslöser war damals die geplante höhere Besteuerung von Diesel. Nun regt sich angesichts der politischen Dauerkrise im Land erneut Unmut gegen den mit sinkenden Popularitätswerten kämpfenden Präsidenten. Der Staat rüstet sich mit einem Grossaufgebot von 80.000 Polizisten gegen die Proteste, an denen bis zu 100.000 Menschen teilnehmen könnten. Es wird befürchtet, dass der Betrieb an Flughäfen, Bahnhöfen und der Verkehr auf Schnellstrassen mit Blockaden oder Sabotageakten gestört werden. Die Gewerkschaften haben ausserdem für den 18. September zu Streiks und Protesten aufgerufen.