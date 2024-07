Unter Bidens Demokraten, Verbündeten und Prominenten waren dagegen die Rufe nach einem Verzicht auf die Kandidatur bei der Wahl am 5. November zuletzt lauter geworden. Vor der Pressekonferenz trafen sich hochrangige Berater des Präsidenten mit Senatoren, um um Unterstützung zu werben. Auf die Frage, ob sie die Bedenken in der Kammer ausräumen könnten, antwortete Senator Joe Manchin: «Das kann nur der Präsident tun.» Im Senat und dem Repräsentantenhaus gibt es Befürchtungen, ein Abrutschen des Präsidenten in Umfragen auch die Chancen seiner Partei bei der zeitgleichen Kongresswahl treffen könnte.