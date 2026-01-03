Jermak war vor dem Hintergrund eines ‌Skandals um Schmiergeldzahlungen in Höhe von 100 Millionen Dollar im Energiesektor als ⁠Selenskyjs Stabschef zurückgetreten. Der Skandal hatte in der Öffentlichkeit für ‌grossen Unmut über die anhaltende Korruption auf hoher Ebene gesorgt, während das Land gegen Russland um sein Überleben kämpft. Jermak selbst, der ‍auch Chefunterhändler der Ukraine bei den von den USA unterstützten Friedensgesprächen war, wird in den Ermittlungen jedoch nicht als Verdächtiger geführt.