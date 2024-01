Gay, die Präsidentin der University of Pennsylvania Liz Magill und die Präsidentin des Massachusetts Institute of Technology, Sally Kornbluth, hatten sich bei einer Anhörung im US-Repräsentantenhaus geweigert, auf die Frage, ob der Aufruf zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex an ihren Universitäten verstosse, mit «Ja» oder «Nein» zu antworten. Sie gaben an, bei der Antwort müsse der Schutz der Meinungsfreiheit abgewogen werden. Auslöser der Anhörung Anfang Dezember waren Hinweise auf einen erstarkenden Antisemitismus an den Universitäten nach dem Beginn des Gazakrieges.