Georgescu hatte Ende November überraschend die erste Runde der Präsidentschaftswahl in dem EU- und Nato-Staat gewonnen, nachdem er in Umfragen zuvor lediglich einstellige Umfragewerte erzielt hatte. An diesem Sonntag sollte er sich eigentlich in einer Stichwal der Mitte-Rechts-Kontrahentin, Elena Lasconi von der zentristischen Partei, stellen. Bei der rumänischen Parlamentswahl am vergangenen Sonntag hatten rechtsextreme Parteien, die häufig Sympathien für Russland hegen, ebenfalls gut abgeschnitten.