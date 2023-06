Am Donnerstag stieg der Preis für den richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat bis auf knapp 50 Euro je Megawattstunde (MWh). Das ist der höchste Preis seit Anfang April. Allein am Donnerstag legte der Preis um mehr als 20 Prozent zu. Am Markt wurden vor allem zwei Gründe für die jüngsten Preisanstiege genannt. Zum einen gab es in den vergangenen Tagen Berichte über Wartungsarbeiten an mehreren norwegischen Erdgasanlagen. Norwegen ist mittlerweile einer der wichtigsten Erdgaslieferanten für Europa.