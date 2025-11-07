Gleichzeitig sei allerdings eine zunehmende Differenzierung des Marktes zu beobachten, schreibt Fahrländer: So würden die Preise vor allem in städtischen Lagen und gut erschlossenen Agglomerationen weiter steigen, während in peripheren Regionen oder bei älteren Objekten stabilere Tendenzen vorherrschten. Stärker preissensibel würden auch Immobilien mit Sanierungsbedarf oder «nicht zeitgemässer Energieeffizienz» gehandelt.