Im zweiten Halbjahr 2025 habe sich zudem der Käufermarkt merklich belebt. Der Anteil an Neufinanzierungen erreichte mit 47 Prozent den höchsten Wert seit dem starken Zinsanstieg vor vier Jahren. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die SNB den Leitzins ab Anfang 2024 in mehreren Schritten von 1,75 auf null Prozent gesenkt hat.