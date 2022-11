Und in der HEV-Umfrage geben 40 Prozent der befragten Experten an, dass in diesem Jahr die Leerstände bei Mietwohnungen gesunken sind. Über die Hälft erwartet für die kommenden zwölf Monate einen schweizweiten Anstieg der Wohnungsmieten. Auch in der FPRE-Umfrage rechnen knapp mehr als die Hälft der Befragten mit steigenden Preisen und nur 5 Prozent erwarten tiefere Mietpreise.