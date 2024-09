Elektrizität teurer - Heizöl billiger

Deutlich höher als noch vor Jahresfrist fiel die Stromrechnung aus: Der Preis für Elektrizität stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,8 Prozent. Kein anderes Produkt habe sich in der Comparis-Analyse so stark verteuert, heisst es in der Mitteilung.