Wohnungen halten dem Druck noch stand

Der Preisanstieg bei Wohnungen hat sich im dritten Quartal noch fortgesetzt, aber stark verlangsamt. So sind die Preise nur noch um 0,5 Prozent gestiegen nach +2,0 Prozent im gleichen Zeitraum 2021. Vor allem in den grossen Agglomerationen hat sich das Preiswachstum fortgesetzt, nämlich +1,3 Prozent in Zürich, +1,0 Prozent in Basel und +0,9 Prozent in Genf. In den Kantonen Neuenburg und Uri (je -0,3 Prozent) sei dagegen eine leichte Preiskorrektur verzeichnet worden.