Roche und Novartis führen Gespräche

Die beiden Pharmariesen Roche und Novartis kommentierten auf Nachfrage zunächst nicht, ob sie ähnliche Pakete derzeit aushandeln. «Wir haben mit der Regierung Gespräche darüber geführt, wie wir den Forderungen des Schreibens nachkommen können», heisst es etwa bei Novartis auf Anfrage von AWP. Und: «Wir setzen uns weiterhin dafür ein, konstruktive Lösungen zu finden, die die Kosten für die Amerikaner senken und die Preisunterschiede zwischen den USA und anderen Ländern mit hohem Einkommen adressieren.»