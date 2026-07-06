Während die Angebotspreise für Eigentumswohnungen weiter nach oben tendieren, zeichnet sich bei Einfamilienhäusern eine Konsolidierung ab. Konkret stiegen die ausgeschriebenen Preise für Eigentumswohnungen um weitere 0,7 Prozent. Bei Einfamilienhäusern fällt die Veränderung mit einem Plus von lediglich 0,1 Prozent hingegen kaum ins Gewicht, wie aus dem am Montag publizierten ImmoScout24-Kaufindex hervorgeht, der gemeinsam mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI erhoben wird.