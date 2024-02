Und auch für das laufende Jahr gehen die Immobilienexperten von Wüest Partner von erneuten Preisanstiegen am Immobilienmarkt aus. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten «Immo-Monitoring» von Wüest Partner zog sich der Preisanstieg 2023 durch den gesamten Markt. So stiegen die Preise für Eigentumswohnungen im Schweizer Schnitt um 3,0 Prozent, für Einfamilienhäuser um 1,5 Prozent, für Zweitwohnungen um 6,6 Prozent und für Einfamilienhäuser zur Zweitnutzung sogar um satte 10 Prozent. Die Mieten zogen derweil 2023 schweizweit laut Wüest Partner im Schnitt um 4,7 Prozent an.