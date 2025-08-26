Im europäischen Vergleich bleibt die Schweiz mit ihrer tiefen Inflation ein Sonderfall: Während die Preise in der Eurozone im Juli um rund 2 Prozent stiegen, bewegen sich die hiesigen Werte seit Monaten unter 1 Prozent. Laut Comparis dämpften die Zinspolitik der Nationalbank, ein starker Franken und staatlich regulierte Preise den Teuerungsdruck.