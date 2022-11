Unter allen untersuchten Touristenorten zogen die Preise in Zermatt am wenigsten an (+0,5%). Die Destination liegt bei den erzielten Quadratmeterpreisen mit gut 23'000 Euro allerdings im gesamten Alpenraum auf Platz fünf. Noch mehr werden für den Quadratmeter im französischen Courchevel, in Verbier (je gut 27'000 Euro) und in St. Moritz (gut 28'000 Euro) bezahlt. Absoluter Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Gstaad mit einem Preis je Quadratmeter Wohnfläche von beinahe 38'000 Euro.