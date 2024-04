Eine Trendwende am Immobilienmarkt ist bislang nicht zu erkennen. Der Gesamtumsatz von 100 Immobilienunternehmen ist in den ersten drei Monaten des Jahres um 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen, wie die Studie weiter zeigt. Regierung und Kommunen versuchen, den Markt zu stabilisieren. So hat die Stadtverwaltung von Peking die Vorschriften zum Hauskauf gelockert: Diese hinderten Einzelpersonen daran, innerhalb von drei Jahren nach der Scheidung eine Wohnung in der Stadt zu kaufen. Solche Massnahmen könnten zu einer allmählichen Verbesserung der Marktstimmung führen, so die China Index Academy. Der Rückgang bei den Verkäufen neuer Häuser dürfte sich daher im zweiten Quartal voraussichtlich abschwächen.