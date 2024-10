Schwache und selektive Neubautätigkeit wirkt sich aus

Ferner wirkt sich eine schwache und selektive Bautätigkeit auf den Wohneigentumsmarkt aus. Gerade in den Grosszentren sei weniger gebaut worden, stellen die Autoren des Immo-Monitorings fest. Hohe Baulandpreise hätten vielerorts dazu geführt, dass nur noch hochpreisiges Stockwerkeigentum entwickelt worden sei. «Doch das birgt, weil die Nachfrage in diesem Segment verhältnismässig klein ist, höhere Risiken, was die Neubautätigkeit bremste.»