Besonders in der Zentralschweiz verteuerten sich Häuser (+4,2 Prozent). In der Grossregion Zürich sowie in der Genferseeregion (je +0,6 Prozent) fiel die Zunahme moderater aus. Gesunken sind die inserierten Häuserpreise in der Ostschweiz (-0,3 Prozent), aber vor allem im Tessin (-4,2 Prozent).