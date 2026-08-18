Es wird wieder voll in den Messehallen

2025 waren 357'000 Besucherinnen und Besucher in die Messehallen geströmt, viele von ihnen kreativ und bunt gekleidet als Cosplayer. Er sei zuversichtlich, dass die letztjährige Besucherzahl wieder erreicht werde, sagte Böse. Der Besucher-Höchstwert war 2019 mit 373'000 erreicht worden, damals war das Gedränge in den Kölner Messehallen besonders intensiv und es sorgte bei manchen Besuchern für schlechte Laune. Auch deshalb werde dieser Allzeit-Höchstwert gar nicht mehr angepeilt, heisst es von den Veranstaltern. Viel wichtiger als die Besucherzahlen sei die digitale Reichweite, die sich seit Jahren deutlich erhöht habe - also die Online-Klicks bei Gamescom-Formaten.