Bei der Neuvermietung zeigt das ImmoScout24 WohnBarometer für das vierte Quartal 2024 höhere Preise in fast allen Regionen. Deutschlandweit lag die durchschnittliche Angebotsmiete einer Bestandswohnung bei 8,57 Euro pro Quadratmeter. Sie ist der Studie zufolge damit im Vergleich zum dritten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen und im Jahresvergleich um 1,8 Prozent. Besonders stark kletterten die Mieten in Düsseldorf - und zwar um 2,2 Prozent im Quartalsvergleich und um 8,4 Prozent binnen Jahresfrist. Unter den Metropolen gab es hier von Sommer auf Herbst nur in Berlin ein Minus von 0,6 Prozent.