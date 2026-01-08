Laut der Uhrenhandelsplattform Chrono24 stieg der Anteil von Cartier an den Ausgaben von Gen-Z-Kunden auf der Plattform 2025 auf 7,9 Prozent, gegenüber 2,1 Prozent im Jahr 2018. Über alle Altersgruppen hinweg erhöhte er sich von 3 Prozent auf 5,6 Prozent. «Der Markt für massivere Sportmodelle von Marken wie Rolex war in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt, und es fühlt sich an, als seien die Käufer ernüchtert», sagte Davis.