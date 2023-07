Zu diesem Schluss kommt die Online-Plattform Autoscout24 in ihrer Halbjahresbilanz. Insgesamt seien die Lieferschwierigkeiten am Schweizer Automarkt wohl weitgehend überwunden, teilte Autoscout24 am Dienstag mit. Die verbesserte Liefersituation von Neuwagen wirke sich auch auf positiv auf den Occasionsmarkt aus. Insgesamt wurden von Januar bis Juni diesen Jahres 11,6 Prozent mehr Fahrzeuge inseriert.