Der Immobilienmarkt habe dabei von den vorteilhaften Rahmenbedingungen des Standorts Schweiz profitiert. Trotz geopolitischer Risiken und handelspolitischer Unsicherheiten zeige sich dieser bislang widerstandsfähig. Eine moderate Teuerung, tiefe Zinsen und eine nach wie vor hohe, wenn auch zuletzt rückläufige arbeitsmarktbedingte Zuwanderung würden die Nachfrage stützen.