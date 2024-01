So stiegen die Preise 2023 in der Region Genfersee um 7,9 Prozent und in der Innerschweiz um 6,3 Prozent. Hingegen sanken sie in Zürich (-0,5 Prozent), der Südschweiz (-0,5 Prozent) und der Nordwestschweiz (-0,4 Prozent). Aufgeschlüsselt nach Gemeindetypen waren insbesondere Eigentumswohnungen in urbanen Gemeinden mit einem Preisanstieg von 6,6 Prozent am beliebtesten, in den Zentren wurde mit 3,8 Prozent der geringste Anstieg registriert, so Raiffeisen Schweiz.