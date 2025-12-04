Je nach Region zeigen sich aber Unterschiede. Während die Zentralschweiz einen besonders starken Preisanstieg bei Einfamilienhäusern verzeichnete (+3,9 Prozent), fielen die ausgeschriebenen Preise in der Ostschweiz laut der Auswertung aufgrund des derzeit «umfangreicheren Angebots» um 2,5 Prozent. Dies sei im aktuellen Marktumfeld ein «bemerkenswerter Rückgang».