Negative Erwartungen bei Renditeimmobilien und Büromieten

Bei den Mehrfamilienhäusern habe sich die Einschätzung für die Wertentwicklung weiter eingetrübt, schreibt FPRE. Der entsprechende Index fiel auf aktuell -33,7 von -7,3 Punkten im Frühling und damit auf den tiefsten Wert seit 1996. In diesem Segment mache sich der Zinsanstieg besonders deutlich bemerkbar, heisst es. Dabei ist der Index für Mehrfamilienhäuser in den Regionen Basel (-57,6 Punkte), Jura (-49,0) und Ostschweiz (-42,0) am negativsten.