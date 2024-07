Beim Stockwerkeigentum hätten die Preise im Jahresvergleich in Zürich (+6,3 Prozent) und in der Nordwestschweiz (+2,9 Prozent) am stärksten zugelegt. In der Südschweiz (+1,8 Prozent) und am Genfersee (+1,2 Prozent) sind die Preise für Eigentumswohnungen gegenüber dem Vorjahr dagegen nur moderat gestiegen.