Obwohl die Nachfrage in den städtischen Zentren weiterhin stark sei, hätten die preisgünstigeren und kleineren Märkte in den letzten drei Monaten ein stärkeres Preiswachstum bei Wohnungen verzeichnet. Auf kantonaler Ebene würden ähnliche Trends beobachtet: Neuenburg (+1,9 Prozent), das Wallis (+1,8 Prozent) und der Jura (+1,6 Prozent) führten die Entwicklung an. Dagegen gab es in der Waadt (-0,1 Prozent), Appenzell Ausserrhoden (-0,4 Prozent) und St. Gallen (-0,5 Prozent) leichte Rückgänge.