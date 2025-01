Der Anstieg dürfte sich fortsetzen, heisst es in der Mitteilung. So rechnet FPRE laut Mitteilung wegen der hohen Nachfrage bei gleichzeitig schwacher Bautätigkeit auch in den kommenden 12 Monaten mit einer Teuerungen bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Allerdings müsse dabei wiederum räumlich differenziert werden.