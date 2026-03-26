Die Wohnungsmieten als grösster Ausgabeposten haben sich dabei gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,4 Prozent klar erhöht. Mit einem Minus von über 5 Prozent sind dagegen die Kosten für Treibstoffe im Vergleich zum Februar 2025 zurückgegangen. Tiefer als vor einem Jahr lagen zudem die Kosten für «andere Gebrauchsgüter für die Haushaltführung», für kleine Haushaltgeräte und für Heizenergie (Gas, Heizöl, Brennholz und Fernwärme).