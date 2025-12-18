Im November 2025 blieben gemäss dem vierteljährlich erhobenen «Womo-Preisindex» die Preise für das Wohnen und die Mobilität in der Schweiz unverändert. Die Indexveränderung betrug 0,0 Prozent, sowohl im Vergleich zur letzten Erhebung im August als auch zum Vorjahresmonat, wie das Vergleichsportal Comparis am Donnerstag mitteilte. Damit deckt sich die Entwicklung auf Jahresbasis mit der offiziellen Teuerung gemäss des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS), die im November bei 0,0 Prozent lag.