Deutliche Mehrbelastung für die Haushalte

Laut der Studie machen die Kosten für Wohnen und Mobilität rund 40 Prozent des Budgets für den täglichen Konsum einer durchschnittlichen Familie in der Schweiz aus. Bei einem Haushalt mit einer monatlichen Wohnungsmiete von 2500 Franken, Autoausgaben von über 1000 Franken und ÖV-Tickets über 200 Franken, bedeute der Preisanstieg Mehrkosten von 63 Franken im Monat. Auf das Jahr gerechnet seien dies 756 Franken, so die Studienautoren.