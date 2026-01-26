Im kurzfristigen Quartalsvergleich zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung. Eigentumswohnungen ‌verteuerten sich von Oktober bis Dezember um 0,2 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten. Dagegen sanken die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um 0,9 Prozent. «Ursächlich für das schwache letzte Quartal könnte zum einen das steigende Zinsniveau gewesen sein, andererseits aber auch der Druck vieler Verkäufer, einen Verkauf noch zum Jahresende zu realisieren», so das IW.