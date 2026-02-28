2025 weist das Wallis mit plus 6,2 Prozent eine überdurchschnittliche Dynamik auf im Vergleich zum Schweizer Schnitt von 4,3 Prozent. Nach Jahren mit hoher Marktliquidität sind die Angebotszahlen in vielen Walliser Gemeinden zuletzt gesunken. Das knapper werdende Angebot trifft auf eine unverändert hohe Nachfrage und hat den Preisauftrieb verstärkt.