Die Regierung in Peking kämpft gegen eine Deflation, also auf breiter Front sinkender Preise. Viele Ökonomen warnen seit Jahren davor, dass das hohe Niveau der staatlich gelenkten Investitionen und die gedämpfte Inlandsnachfrage ein ähnliches Schulden- und Deflationsrisiko bergen, wie es Japan in den 1990er Jahren erlebte. Das soziale Sicherheitsnetz gilt als schwach, weshalb viele Chinesen sehr viel Geld sparen und nicht konsumieren. Die schwache Binnennachfrage macht die Volksrepublik zudem von Exporten abhängig, die aber wegen der hohen US-Zölle unter Druck stehen.