Die Kostenexplosion lässt Sportfans nach Alternativen suchen. So hat etwa die 29-jährige Britin Emma Mathieson Karten für das Spiel um die Bronzemedaille der Frauen im Fussball in Lyon und hofft, am nächsten Tag Karten für das Spiel um die Goldmedaille in Paris zu bekommen. Doch statt im Anschluss zu übernachten, wird sie einen Nachtbus zurück nach London nehmen. Eine Übernachtung von über 300 Euro überstieg ihr Budget. «Ich hätte gerne mehr Frauenspiele oder Gruppenphasen gesehen, wenn es erschwinglicher gewesen wäre», sagt sie.