Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 61,78 Prozent, wie das türkische Statistikamt am Montag mitteilte. Damit ging die Jahresteuerungsrate um rund zehn Prozentpunkte zurück, was laut Experten allerdings weitgehend auf statistische Basiseffekte zurückzuführen war. Im Juni hatte sie noch bei 71,60 Prozent gelegen. Von Reuters befragte Ökonomen hatten erwartet, dass die Rate im Juli etwas höher liegen würde, und zwar bei 62,1 Prozent. Angetrieben wurde die Inflation insbesondere von Preissteigerungen in den Bereichen Bildung, Wohnen und Hotellerie. In der Türkei gilt die Inflation als Hauptproblem der Wirtschaft. Die Zentralbank hielt den geldpolitischen Schlüsselsatz zuletzt bei 50 Prozent. Die Währungshüter rechnen damit, dass die Preise im Laufe der zweiten Jahreshälfte nicht mehr so stark steigen. Laut Notenbank-Vizechefin Hatice Karahan soll die Teuerungsrate bis zum Jahresende auf 38 Prozent gedrückt werden.