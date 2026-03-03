«Ob Zinserhöhungen notwendig werden, hängt stark von der noch nicht absehbaren Dauer des Kriegs ab», sagt KfW-Expertin Stephanie Schoenwald. Der Iran hat die Strasse von Hormus für geschlossen erklärt - eine Meerenge, die als Nadelöhr des internationalen Ölhandels gilt. Die Furcht vor Lieferausfällen aus den Förderländern im Nahen Osten trieb Rohöl der Sorte Brent in der Spitze um 9,5 Prozent auf ‌bis zu 85,12 Dollar je Barrel. Die Termingeschäfte für Rohöl zeigten, dass Marktteilnehmer von einer Beruhigung des Preises bis zum Ende des Jahres ausgingen, erläutert Commerzbank-Experte Vincent Stamer: «Auch unser Basisszenario besteht darin, dass der Konflikt sich nicht über viele Monate erstreckt. Unter dieser Annahme dürfte daher die ​Inflation im Euroraum auf etwa 2,4 Prozent im zweiten Quartal steigen.» Falls jedoch der Konflikt weiter ​eskaliere und sich der Preis dauerhaft bei 100 Dollar festsetze, könne die Inflation ​für den Rest dieses Jahres bei drei Prozent liegen.