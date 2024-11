Guinness, das dunkle irische Traditionsbier mit malzigem Geschmack, ist das beliebteste Stout in Grossbritannien. Doch Preiserhöhungen des weltgrössten Spirituosenkonzerns Diageo, zu dem Guinness gehört, verschaffen Wettbewerbern wie Heineken oder Anheuser-Busch die Chance, der Nummer Eins im Land Marktanteile abzujagen. Pubs in London bieten inzwischen zunehmend andere Stout-Marken an, manchmal auch mit dem Verweis, dass diese günstiger als die irische Marke sind. «Rebellion gegen die Guinness-Dominanz» nennt es Lee Williams, beim britischen Spirituosenhändler LWC Drinks für das Biersortiment zuständig.