Das von den Münchner Forschern am Montag veröffentlichte Barometer der Preiserwartungen ist im Juli zwar auf 17,8 Punkte gestiegen, nach 16,1 Zählern im Juni. Vor allem in der Industrie wollen demnach etwas mehr Unternehmen als im Vormonat Preise anheben. Die konsumnahen Bereiche planen allerdings seltener mit steigenden Preisen: «Daher dürfte die Inflationsrate in den kommenden Monaten weiter zurückgehen», erläuterte Ifo-Konjunkturexperte Sascha Möhrle.