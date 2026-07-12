Die Preise an den Stränden von Mallorca sind zuletzt stark gestiegen. An der beliebten Playa de Palma kostet ein Set aus zwei Liegestühlen und einem Schirm dieses Jahr 30 Euro pro Tag, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. 2025 waren es noch 18 Euro für das gleiche Set. Nicht etwa geldgierige Standbetreiber sind der Grund für den hohen Preisanstieg: Die Stadtverwaltung setzt die Preise. Womit hat sie den Anstieg begründet? Der Verbraucherpreisindex sei zwischen 2019 und 2025 stark gestiegen, die Preise müssten nachjustiert werden, heisst es.