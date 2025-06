Der Engadiner Nobelort ist wieder an der Spitze: St. Moritz GR erobert den Platz als teuerste Alpendestination zurück. Damit stösst die ewige Nummer 1 Verbier VS wieder vom Thron, nachdem das Walliser Wintersportgebiet letztes Jahr vorbeigezogen ist. Eine Ferienwohnung im gehobenen Segment kostet in St. Moritz aktuell 22'300 Franken pro Quadratmeter, wie aus dem aktuellen UBS Alpine Property Focus hervorgeht.