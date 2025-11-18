Angesichts der Konjunkturschwäche und Sorgen um den Arbeitsplatz in China versuchen grosse Online-Händler wie PDD, Alibaba und JD.com mit Sonderangeboten, die preissensiblen Verbraucher zum Kauf zu bewegen. PDD betreibt in China die Billig-Plattform Pinduoduo und ist international mit Temu aktiv. Die in den USA gelistete Aktie legte im vorbörslichen Handel rund ein Prozent zu.